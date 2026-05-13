Dopo anni di attesa la città ha la sua Protezione Civile | ufficiale l' iscrizione nel registro regionale

Dopo diversi anni di attesa, la sezione di Carovigno della Protezione Civile è stata iscritta ufficialmente nel registro regionale della Puglia. L’iscrizione è stata comunicata recentemente e rappresenta il completamento di un percorso formalizzato che permette alla sezione locale di operare in modo ufficiale e riconosciuto a livello regionale. Questa registrazione apre la strada a nuove attività e interventi in situazioni di emergenza sul territorio.

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