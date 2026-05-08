Giro d’Italia prima tappa in volata a Magnier Caduta di gruppo in vista del traguardo
La prima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa con una caduta di gruppo a pochi metri dall'arrivo, dopo aver attraversato 147 chilometri tra Nesseba e Burgas in Bulgaria. La frazione, destinata ai velocisti, ha visto una volata finale a Magnier, dove si è verificato l'incidente che ha coinvolto diversi corridori. La gara si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla condizione dei ciclisti coinvolti.
(Adnkronos) – La prima tappa del Giro d'Italia 2026, partito oggi giovedì 8 maggio in Bulgaria (Nesseba-Burgas, 147 km per velocisti), si è chiuso con una caduta di gruppo a poche centinaia di metri dall'arrivo. Lo sprint sul traguardo se lo è aggiudicato Paul Magnier, prima maglia rosa dell'edizione 2026, al suo primo successo nella. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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