Giro d’Italia prima tappa in volata a Magnier Caduta di gruppo in vista del traguardo

La prima tappa del Giro d'Italia 2026 si è conclusa con una caduta di gruppo a pochi metri dall'arrivo, dopo aver attraversato 147 chilometri tra Nesseba e Burgas in Bulgaria. La frazione, destinata ai velocisti, ha visto una volata finale a Magnier, dove si è verificato l'incidente che ha coinvolto diversi corridori. La gara si è conclusa senza ulteriori dettagli sulla condizione dei ciclisti coinvolti.

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