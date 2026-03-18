Alfredo, un cicloamatore, è morto in un incidente stradale a Firenze il 18 marzo 2026. Dopo aver fermato la bicicletta al semaforo in via Aretina, è caduto e si è scontrato con un camion. Era con altri amici del gruppo dei cicloamatori e aveva 45 anni. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Firenze, 18 marzo 2026 – Il ritrovo con gli amici del gruppo dei cicloamatori era alle 10.30 in via Aretina. Sarebbero arrivati alla Rufina, avrebbero preso un caffé e sarebbero tornati indietro. Chilometri da macinare spensierati, allenando la gamba e chiacchierando lungo il percorso. Ma ieri mattina, Alfredo Ceccarelli, 78 anni, di solito puntualissimo, all’appuntamento con gli amici della bicicletta da corsa non è potuto arrivare. Un camion l’ha schiacciato in viale Gramsci, sul tragitto che dalla sua abitazione, in viale Lavagnini, lo avrebbe portato in via Aretina. Non c’è stato niente da fare. ll tratto di strada trafficato, i cantieri per la tramvia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Sono stato con lui fino alla fine”. Alfredo, morto in bici sotto al camion. Lo stop al semaforo, poi la caduta

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