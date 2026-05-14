Maggio è stato ufficialmente riconosciuto come il mese dedicato alla masturbazione, una scelta che mira a promuovere la consapevolezza su questa pratica. La decisione si basa sulla volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica e di affrontare temi legati alla sessualità con maggiore apertura. Medici e sessuologi spesso raccomandano questa attività per i suoi effetti positivi sulla salute mentale e fisica, e la designazione di un mese specifico mira a incoraggiare un dialogo più libero e informato su questi aspetti.

È il 1° dicembre del 1994. A San Francisco, durante una conferenza alle Nazioni Unite, la dottoressa Joycelyn Elders - all'epoca chirurgo generale degli Stati Uniti, la massima autorità in materia di salute - parla per la prima volta dei benefici psicofisici della masturbazione. In tale occasione sottolinea pure che l’argomento dovrebbe essere promosso nei programmi scolastici di educazione sessuale. Queste «coraggiose» dichiarazioni le costano il posto di lavoro. Ma servono anche ad aprire un dibattito tanto controverso quanto necessario. Più consapevolezza sulla masturbazione Le parole della Elders erano state una delle cose più sensate mai dette da un funzionario governativo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maggio è il mese dedicato alla masturbazione. Ma perché?

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