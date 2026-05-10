Maggio mese dedicato alla prevenzione endocrinologica e ginecologica

Da romatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maggio è il mese dedicato alla prevenzione endocrinologica e ginecologica, invitando le persone a prendersi cura della propria salute. In questo periodo vengono promosse campagne e iniziative per sensibilizzare sull'importanza di controlli regolari e visite di check-up. L’obiettivo è incoraggiare uomini e donne a dedicare attenzione alla prevenzione, indipendentemente dall’età, attraverso consulti specialistici e screening mirati.

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Maggio rappresenta un momento ideale per prendersi cura della propria salute e dedicare attenzione alla prevenzione, un tema che riguarda uomini e donne in ogni fase della vita. Mantenere sotto controllo il proprio stato di benessere, infatti, è fondamentale per individuare precocemente eventuali.🔗 Leggi su Romatoday.it

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