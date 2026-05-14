Maggio con maltempo temporali e pure ritorno della neve | ma dopo il 20 sapore d’estate
A maggio l'Italia ha affrontato un lungo periodo di maltempo con dieci giorni consecutivi di pioggia, temporali e venti intensi. In alcune zone, la neve è ricomparsa a quote intorno ai 1500 metri. Dopo questa fase caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse, le previsioni indicano un miglioramento e un ritorno di temperature più estive dopo il 20 del mese.
(Adnkronos) – Maltempo sull'Italia con dieci giorni consecutivi di pioggia, temporali, venti forti e persino neve a 1500 metri di quota. Può andare peggio di così? Purtroppo la risposta dei meteorologi è sì. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'Italia si prepara ad affrontare un'ulteriore e severa ondata di maltempo che andrà a. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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