Meteo piomba il maltempo nel weekend in Trentino E torna pure la neve

Il fine settimana in Trentino sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse, con il maltempo che si intensifica nel corso delle ore. Secondo le previsioni di Meteotrentino, già dalla mattina di oggi, sabato 14 marzo, il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni che si sono fatte più estese e intense nel corso della giornata, accompagnate anche da neve.

Weekend nel segno del maltempo quello in arrivo in queste ore in Trentino. In base alle previsioni di Meteotrentino, la giornata di oggi, sabato 14 marzo, il cielo si presenterà sin dalle prime ore molto nuvoloso o coperto con precipitazioni inizialmente deboli sparse, più estese e intense, anche a carattere di rovescio, dal pomeriggio e nella notte successiva. Torna addirittura la neve, oltre i 1.400 – 1.600 metri, ma pure a quote inferiori durante le fasi più intense; sono attesi fino a 30 centimetri nell'arco del fine settimana. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Venti dai quadranti meridionali, moderati in valle, fino a forti in quota. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Meteo, nel weekend torna il maltempo Leggi anche: Meteo, il maltempo verso la fine: torna l’alta pressione e il sole nel weekend Una raccolta di contenuti su Meteo piomba il maltempo nel weekend in... Discussioni sull' argomento Maltempo, due frane si sono staccate a Castelnuovo del Friuli: strade chiuse; Maltempo, masso da 1,5 metri cubi si stacca dalla parete e piomba sulla strada: chiusa la Gardesana Orientale. Meteo, piomba il maltempo nel weekend in Trentino. E torna pure la neveWeekend nel segno del maltempo quello in arrivo in queste ore in Trentino. In base alle previsioni di Meteotrentino, la giornata di oggi, sabato 14 marzo, il cielo si presenterà sin dalle prime ore mo ... trentotoday.it Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 14 marzo: le regioni a rischioLa Protezione Civile ha valutato per la giornata di oggi, sabato 14 marzo 2026, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni: il bollettino ... fanpage.it Buongiorno #meteo, oggi sarà maltempo al Nord con precipitazioni più frequenti e diffuse al Nord Ovest, nevose sulle Alpi. Residua variabilità al Sud, instabile in Sardegna. Altrove tempo asciutto e ampi spazi soleggiati. Ventilazione in rinforzo da Sud. Calo te - facebook.com facebook Le #previsioni #Meteo di domani sabato #14marzo x.com