Maggio castiglionese | così il secondo weekend di appuntamenti

Il secondo fine settimana del “Maggio Castiglionese” prosegue con una serie di eventi che coinvolgono diverse discipline e interessi. Sono in programma manifestazioni sportive, spettacoli culturali e degustazioni enogastronomiche, mentre la piazza del Municipio si presenta decorata con piante di olivo e uva. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, si svolge nel rispetto delle tradizioni locali e vede la partecipazione di numerosi cittadini e visitatori.

Archiviato il primo fine settimana del “Maggio Castiglionese” al via gli appuntamenti di questo nuovo weekend dedicati allo sport, tradizioni, enogastronomia, cultura e tanta musica con una piazza del Municipio ancora allestita con piante di olivo e uva, due eccellenze che caratterizzano il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Tutti gli appuntamenti da non perdere nel lungo weekend del 1° maggio a Como Leggi anche: Al via il “Maggio Castiglionese” Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Si spalanca Porta Fiorentina: inaugurato il Maggio castiglionese 2026; Inaugurata l’edizione 2026 del Maggio Castiglionese; Lutto a Castiglion Fiorentino: è morto l'artista Alberto Bruni; Primo maggio amaro per i lavoratori Amom. Verso la chiusura dell'azienda: traumatico. Si spalanca Porta Fiorentina: inaugurato il Maggio castiglionese 2026Via alla tradizionale manifestazione alla presenza del sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Ospite d’eccezione Marky Ramone, da pochi giorni cittadino onorario ... arezzonotizie.it Al via il Maggio Castiglionese. Piatti tipici della tradizione e la grande fiera campionariaIl cuore gastronomico del weekend inaugurale sarà oggi nel piazzale Garibaldi. A pochi passi, nel Chiostro di San Francesco il Valdichiana Wine Festival animerà le tre giornate . lanazione.it Dopo il conferimento della cittadinanza onoraria a Marky Ramone, storico batterista dei Ramones che ormai da qualche anno ha scelto di vivere a Castiglion Fiorentino soprattutto nei periodi primaverili ed estivi, ha inaugurato anche il Maggio Castiglionese s - facebook.com facebook