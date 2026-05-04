' Fuori di Maggio' | al via il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura musica e sport

È partito il nuovo programma promosso dal Comune di Pisa, chiamato ‘Fuori di Maggio’. L’iniziativa si rivolge ai giovani e propone una serie di eventi che spaziano tra cultura, musica e sport. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nella vita cittadina attraverso queste attività. La programmazione si svolge nel mese di maggio e comprende diverse iniziative distribuite in vari spazi pubblici della città.

‘Fuori di Maggio’ è il nuovo progetto promosso dal Comune di Pisa con l’obiettivo di coinvolgere i giovani al centro della vita cittadina attraverso un programma di eventi dedicati alla cultura, alla musica e allo sport. L’iniziativa, sviluppata nell’ambito delle politiche giovanili.🔗 Leggi su Pisatoday.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Tre giorni di musica, sport, cultura e sapori al Parco 2 giugno per il primo maggio barese 2026Si svolgerà dall’1 al 3 maggio, presso il Parco 2 Giugno, la settima edizione del Primo Maggio Barese, organizzato da Soul Club con il patrocinio... Al via le candidature per il programma della Nato dedicato ai giovani professionistiArriva un’opportunità per chi vuole fare un’esperienza di lavoro nell’alleanza politica e militare che garantisce la sicurezza di un miliardo di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Fuori di Maggio: al via a Pisa il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sport; Le sagre di maggio nel Lazio; Cosa fare il Primo Maggio: le idee all'ultimo minuto tra gite, eventi e festival; 8 borghi stupendi da visitare per il ponte del 1 maggio, da nord a sud. Fuori di Maggio: al via a Pisa il nuovo programma dedicato ai giovani tra cultura, musica e sportDue appuntamenti in spazi simbolici della città per favorire la partecipazione degli spazi pubblici da parte delle nuove generazioni ... gonews.it Fuori dal Coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 3 maggio 2026Fuori dal coro: anticipazioni, ospiti della puntata di stasera, domenica 3 maggio 2026, del talk di Rete 4 condotto da Mario Giordano ... tpi.it TURNI 04 MAGGIO- 10 MAGGIO. In caso di necessità e fuori dal nostro orario di apertura!! - facebook.com facebook