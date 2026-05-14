Al via i concerti dell’Accademia del Fortepiano

Sono iniziati i concerti dell’Accademia del Fortepiano, un appuntamento che si ripete anche quest’anno grazie a una collaborazione tra il teatro locale e un’istituzione dedicata allo studio del pianoforte storico. L’evento porta sul palco giovani musicisti e artisti professionisti, offrendo un’occasione di ascolto e confronto nel settore musicale. La rassegna si svolge in diverse date e location, attirando appassionati e curiosi di musica classica.

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Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il Teatro del Maggio e l’ Accademia Bartolomeo Cristofori. Cinque appuntamenti nell’ambito del ciclo ’ Maggio aperto ’ dell’88° Festival, sotto un unico titolo ispirato a Schumann: ’Da paesi e popoli lontani’. Cinque interpreti per altrettanti strumenti storici, per evocare un viaggio musicale attraverso culture, stili e tradizioni nazionali e al contempo offrire un vasto spaccato della musica europea dell’Ottocento. Stasera (ore 20) è di scena Roberto Prosseda, che al fortepiano Stein eseguirà Kinderszenen op.15 di Schumann, la Fantasia su The last rose of summer op.15 di Mendelssohn, il Notturno in mi maggiore di Alfonso Rendano e, ancora di Schumann, l’Arabesque op.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via i concerti dell’Accademia del Fortepiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gianmaria Vassallo: ridere ed emozionarsi raccontando il volto più umano della vita (Parte 1) Notizie correlate Leggi anche: Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: folklore spagnolo e tango argentino a Fondi Concerti dell’Accademia degli Sfaccendati: a Palazzo Caetani lo “Stabat Mater” di PergolesiProtagonisti del concerto nella bella sala del Palazzo Caetani di Fondi saranno l’Orchestra da Camera Città di Fondi diretta dal M° Gabriele Pezone... Temi più discussi: Prende avvio il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo Cristofori; Al via i concerti dell’Accademia del Fortepiano; Parma, Teatro Regio: Concerto per il 197° anniversario dell’inaugurazione del Teatro il 16 maggio 2026; Dal 15 al 17 maggio torna PIANO CITY MILANO. Online il programma degli eventi. Festival del Maggio/Maggio aperto: domani, 14 maggio nella sala Orchestra, alle 20, prende avvio con Roberto Prosseda il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo Cristofori x.com Al via i concerti dell’Accademia del FortepianoSi rinnova anche quest’anno la collaborazione tra il Teatro del Maggio e l’Accademia Bartolomeo Cristofori. Cinque appuntamenti nell’ambito del ... lanazione.it Festival del Maggio: parte il ciclo di concerti al fortepiano dell'Accademia Bartolomeo CristoforiGiovedì 14 maggio alle ore 20, nella suggestiva Sala Orchestra del Teatro del Maggio, è in programma il primo spettacolo dei cinque concerti realizzati in ... gonews.it