Germania al pianista Roberto Prosseda il premio Imca per l’album War Silence

Il pianista italiano Roberto Prosseda riceverà il premio Imca il 18 marzo a Bamberga, in Germania, per l’album War Silence – Rare Italian Piano Concertos. L’evento si svolgerà nella città tedesca, dove Prosseda sarà presente per ritirare il riconoscimento in occasione di una cerimonia ufficiale. L’album premiato raccoglie registrazioni di concerti per pianoforte italiani poco noti.

Il pianista Roberto Prosseda sarà il 18 marzo a Bamberga, in Germania, per ricevere il premio discografico Imca per l’ album War Silence – Rare Italian Piano Concertos. Il musicista si esibirà nella Sala Joseph Keilberth con i Bamberger Symphoniker diretti da Jakub Hr?ša nel primo movimento Allegro dal Concerto per pianoforte di Silvio Omizzolo. War Silence pubblicato da Hyperion Records che gli è valso la vittoria del prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni anno da una giuria di critici musicali europei è stato realizzato con la London Philharmonic Orchestra diretta da Nir Kabaretti. Dall’ inizio del 2026 Roberto Prosseda è... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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