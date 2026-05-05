Nella giornata di oggi sono state operate 14 ordinanze di custodia cautelare tra Bari e la Bat in relazione a due omicidi avvenuti a poche settimane di distanza l’uno dall’altro. Le indagini si concentrano sui delitti di Lello Capriati e Filippo Scavo, entrambi uccisi con colpi di arma da fuoco. Questi eventi hanno portato a un’accelerazione delle attività investigative e a un approfondimento sulla faida tra i vari clan della regione.

Svolta nelle indagini sui due omicidi che hanno riacceso la guerra tra clan in Puglia: 14 persone arrestate tra Bari e la Bat per i delitti di Lello Capriati e Filippo Scavo, entrambi uccisi a colpi d’arma da fuoco a poche settimane di distanza. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e condotta da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha colpito presunti esponenti di vertice dei clan Capriati e Strisciuglio, da anni contrapposti per il controllo del territorio e del traffico di droga. Fermati anche tre giovani. Tra i fermati anche tre giovani tra i 21 e i 22 anni, tra cui Dylan Capriati, nipote di Lello Capriati, ritenuto responsabile – insieme ad altri – dell’omicidio di Filippo Scavo, 42 anni, ucciso il 19 aprile nella discoteca Divine Club di Bisceglie.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mafia, 14 arresti a Bari per i delitti Capriati e Lo Scavo: omicidi di faida tra i clan della Puglia

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