Il 19 luglio al MetLife Stadium si svolgerà la finale dei Mondiali di calcio, con un'interruzione musicale prevista durante l'intervallo. La band che si esibirà è composta da quattro membri e si esibirà dal vivo durante la partita. La manifestazione, che coinvolge le squadre qualificate, vedrà anche la presenza di un grande palco allestito nel campo. L’evento si svolgerà in un’arena con una capienza di oltre 80.000 spettatori.

Roma, 17 aprile 2026 – Un vero e proprio spettacolo quello che si terrà il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium, luogo in cui si disputerà la finale dei Mondiali di calcio. Un'esibizione durante l'intervallo, che per l'occasione potrebbe durare di più del canonico quarto d'ora: a cantare saranno i Coldplay, una delle band più famose del panorama internazionale. L'idea di portare uno show dal vivo durante una grande manifestazione calcistica non è certo una novità: già da anni si parlava di questa possibilità e in più occasioni ci sono stati alcuni esperimenti. La prova generale è stata sicuramente quella della scorsa stagione, in occasione del Mondiale per club, dove si sono esibiti J Balvin, Doja Cat e Tems, il tutto curato proprio da Chris Martin, celebre voce dei Coldplay.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mondiali, ecco l'halftime show: i Coldplay suoneranno nell'intervallo della finale

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