Madonna dei Martiri | il rientro slitta per il ponte con l’America

Il rientro della sacra effige è stato posticipato di una settimana a causa del ponte con l’America. La decisione di spostare le operazioni è stata comunicata dalle autorità responsabili, che hanno deciso di dare priorità alla missione negli Stati Uniti. La modifica delle date ha coinvolto gli organizzatori e le istituzioni coinvolte, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche di questa scelta. La nuova programmazione prevede ora il rientro dell’effige in un arco temporale diverso rispetto a quanto inizialmente previsto.

? Domande chiave Perché il rientro della sacra effiege è stato spostato di una settimana?. Chi ha preso la decisione di dare priorità alla missione americana?. Come influirà questo viaggio sulla comunità degli emigrati nel New Jersey?. Quali sono le implicazioni di questo ponte tra Molfetta e Hoboken?.? In Breve Rientro in Basilica spostato dal 13 al 20 settembre per motivi pastorali.. Roberto Pansini coordina le attività dell'Associazione Oll Muvi per il turismo delle radici.. Hoboken celebra il centesimo anniversario dell'Italian Festival con la Society Madonna dei Martiri.. Visita di Monsignor Basile dopo dieci anni dalla precedente missione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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