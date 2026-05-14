A Molfetta slitta al 20 settembre il rientro in basilica della Madonna dei Martiri

A Molfetta il ritorno della statua della Madonna dei Martiri, previsto inizialmente in giornata, è stato spostato al 20 settembre. La decisione è stata presa per permettere al Vescovo di partecipare a una visita negli Stati Uniti, a Hoboken. La statua rimarrà quindi in chiesa fino a quella data, mentre la visita del Vescovo si svolgerà negli USA. La celebrazione è prevista per la prossima settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui