A Molfetta slitta al 20 settembre il rientro in basilica della Madonna dei Martiri
A Molfetta il ritorno della statua della Madonna dei Martiri, previsto inizialmente in giornata, è stato spostato al 20 settembre. La decisione è stata presa per permettere al Vescovo di partecipare a una visita negli Stati Uniti, a Hoboken. La statua rimarrà quindi in chiesa fino a quella data, mentre la visita del Vescovo si svolgerà negli USA. La celebrazione è prevista per la prossima settimana.
Molfetta–Hoboken: un ponte di fede lungo cent’anni A Molfetta rinviato a domenica 20 settembre il rientro della Madonna dei Martiri per consentire la visita del Vescovo Basile negli USA, ad Hoboken. Il Comitato Feste Patronali di Molfetta, in accordo con la Curia Vescovile e la Basilica Madonna.🔗 Leggi su Baritoday.it
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