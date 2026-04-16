Le nuove generazioni che custodiscono un secolo di storia | l’anima viva dei 100 anni della Madonna dei Martiri in America

Una fotografia cattura un momento simbolico di un secolo di storia. Sette giovani si abbracciano, rappresentando le nuove generazioni che conservano il ricordo di un secolo di fede e tradizione. Questa immagine accompagna la celebrazione dei 100 anni della Madonna dei Martiri in America, rappresentando l’eredità e la continuità delle comunità che continuano a onorare questa figura. La scena riflette il legame tra passato e presente attraverso i volti dei giovani.

C’è una foto che, più di mille parole, racconta un secolo di storia. Sette ragazzi, giovanissimi, stretti in un abbraccio che profuma di futuro e di memoria. Sette volti che portano negli occhi l’oceano che li separa dall’Italia, ma nel cuore la stessa luce che animava i loro nonni quando.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Rai ma cosa cazzo dici Madonna santa. #GFVIP x.com