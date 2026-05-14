Made in Italy | Salvitti ‘servono imprese capaci di creare valore lungo tutta la catena produttiva’

Un dirigente del settore alimentare ha dichiarato che per valorizzare il made in Italy è necessario che le imprese siano in grado di generare valore lungo tutta la filiera produttiva. Ha citato come esempio un’azienda internazionale operante nel settore dei biscotti, evidenziando come il modello industriale adottato contribuisca a rafforzare la qualità e la sostenibilità del prodotto finale. L’intervento si concentra sull’importanza di un approccio integrato nel processo produttivo.

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