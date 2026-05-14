Made in Italy | Salvitti ‘servono imprese capaci di creare valore lungo tutta la catena produttiva’
Un dirigente del settore alimentare ha dichiarato che per valorizzare il made in Italy è necessario che le imprese siano in grado di generare valore lungo tutta la filiera produttiva. Ha citato come esempio un’azienda internazionale operante nel settore dei biscotti, evidenziando come il modello industriale adottato contribuisca a rafforzare la qualità e la sostenibilità del prodotto finale. L’intervento si concentra sull’importanza di un approccio integrato nel processo produttivo.
(Adnkronos) – “Dal grano al biscotto: un modello industriale come quello di Mondelez rafforza territori, agricoltura e occupazione” “Siamo qui per rendere omaggio a Mondelez, un’azienda importante per il territorio italiano, non soltanto per i risultati economici raggiunti, ma soprattutto per il modello di impresa che rappresenta”. Lo spiega il senatore Giorgio Salvitti, in occasione dell’evento. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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