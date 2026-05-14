Il settantesimo anniversario di Oro Saiwa segna un traguardo importante per un’azienda italiana nota nel settore alimentare. La celebrazione mette in luce il legame tra questa realtà e l’identità nazionale, evidenziando come la produzione si basi su una filiera che coinvolge territori e innovazione. In questa occasione, si ribadisce il ruolo di Oro Saiwa come simbolo di tradizione e qualità nel panorama del Made in Italy.

(Adnkronos) - Il settantesimo anniversario di Oro Saiwa rappresenta non solo una ricorrenza industriale, ma anche un'occasione per riflettere sul valore culturale e produttivo della filiera agroalimentare italiana. È quanto ha sottolineato il senatore Giorgio Maria Bergesio, intervenuto all'evento dedicato al brand nell'ambito delle iniziative per la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, organizzato al Senato da Mondel?z Italia, e promosso proprio dal Senatore- “È un evento molto importante, abbiamo riconosciuto il valore di Mondel?z e di Oro Saiwa, un marchio che da settant'anni è presente in quasi tutte le famiglie italiane e rappresenta parte della nostra identità" ha dichiarato Bergesio.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Made in Italy, Bergesio (Senato): ‘Oro Saiwa è simbolo dell'identità italiana e di una filiera che unisce territorio e innovazione'

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