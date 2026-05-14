Nel campionato di aerobica Gold svoltosi a Porto Sant’Elpidio, la Ginnastica Macerata si è distinta con otto medaglie d’oro, competendo nelle categorie dagli Allievi alla Senior. La squadra ha ottenuto risultati significativi, dimostrando la sua presenza in diverse fasce di età e livelli di competizione. La prima prova del torneo ha visto le atlete maceratesi conquistare numerosi riconoscimenti, confermando la loro forza nel panorama nazionale di questa disciplina.

È stata nel segno della Ginnastica Macerata, dalla categoria Allievi alla Senior, la prima prova del campionato di specialità Gold di aerobica disputato a Porto Sant’Elpidio dove le maceratesi hanno raccolto otto medaglie d’oro. Le ginnaste hanno brillato nella categoria Allievi conquistando il titolo nazionale nel Gruppo e il bronzo nel Trio. Nel Gruppo sono state impeccabili Benedetta Foglia, Anita Francia, Angelica Grioli, Mia Mengoni ed Elena Tacconi chiudendo la prova davanti a tutti. Ottimo anche il risultato nel Trio, con Grioli, Mengoni e Tacconi salite sul terzo gradino del podio. Negli individuali quarta Francia negli Allievi2, ottava Foglia negli Allievi 3, decima Dominique Marchetti negli Allievi 1 e tredicesima Elena Staffolani negli Allievi 2.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Macerata domina al campionato di aerobica

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