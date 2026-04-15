Ginnastica Aerobica | il Club Ginnastico Benevento domina l’Interregionale e stacca il pass per i Nazionali

Si è conclusa a Pomigliano d’Arco una tre giorni di gare che ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da diverse regioni. La competizione si è svolta dal 10 al 12 aprile ed era valida per i Campionati Interregionali di Zona Tecnica di Ginnastica Aerobica, nelle categorie Gold e Silver. Il Club Ginnastico di Benevento si è imposto come vincitore, conquistando il pass per i prossimi Campionati Nazionali.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con un successo trionfale la tre giorni di gare a Pomigliano d’Arco, dove dal 10 al 12 aprile si sono disputati i Campionati Interregionali di Zona Tecnica di Ginnastica Aerobica (settore Gold e Silver). La competizione dalla Federazione Ginnastica d’Italia, organizzata con la ormai solida competenza della Fitness Trybe, ha visto sfidarsi le migliori società del Centro-Sud e delle Isole per conquistare l’accesso alla fase nazionale. Il Club Ginnastico Benevento, guidato dalla direttrice tecnica Cristiana D’Anna, ha centrato pienamente l’obiettivo: tutti i ginnasti della squadra agonistica hanno ottenuto la qualificazione per i Campionati Italiani, rientrando ampiamente tra i primi 12 classificati di ogni categoria e specialità.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ginnastica Aerobica: il Club Ginnastico Benevento domina l’Interregionale e stacca il pass per i Nazionali Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionaliLa Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Campionati Regionali, pioggia di medaglie e 5 titoli per il Club GinnasticoTempo di lettura: 4 minutiUna pioggia di medaglie, un risultato, per certi versi, inatteso. Temi più discussi: Pomigliano d’Arco - Campionato Serie A di Aerobica; Street Workout Italia, un'esplosione di energia; Ginnastica Aerobica: il Club Ginnastico Benevento domina l’Interregionale e stacca il pass per i Nazionali; HIROX, il fenomeno fitness che punta alle Olimpiadi. Ginnastica aerobica, la Discobolo Sciacca brilla agli interregionali e guarda alle finaliMedaglie e piazzamenti di rilievo a Pomigliano d’Arco: la società saccense si conferma tra le realtà più competitive ... agrigentonotizie.it Gorle, i campionati assoluti di ginnastica aerobicaPer un weekend Gorle è diventata la Capitale della ginnastica aerobica italiana con la due giorni tricolore disputata al PalaLovato grazie all'organizzazione dei padroni di casa dell'Aerobica ... ecodibergamo.it 14.04.2026 (833) SCIACCA - Discobolo Sciacca protagonista agli Interregionali di Ginnastica Aerobica Gold La Discobolo Sciacca conferma anche quest’anno la propria presenza di vertice ai Campionati Interregionali di Ginnastica Aerobica Gold di Pomiglia - facebook.com facebook