Macchina agricola si trasforma in una palla di fuoco | i pompieri evitano l' estensione del rogo

Nel tardo mattino di giovedì, intorno alle 13, un incendio ha interessato una macchina agricola situata in un campo di via del Sasso, nel territorio di Bertinoro. L'incendio si è sviluppato rapidamente, riducendo il veicolo in una palla di fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per prevenire che le fiamme coinvolgessero le aree circostanti. Nessuna altra struttura o persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

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