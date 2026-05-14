Macchina agricola si trasforma in una palla di fuoco | i pompieri evitano l' estensione del rogo
Nel tardo mattino di giovedì, intorno alle 13, un incendio ha interessato una macchina agricola situata in un campo di via del Sasso, nel territorio di Bertinoro. L'incendio si è sviluppato rapidamente, riducendo il veicolo in una palla di fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per prevenire che le fiamme coinvolgessero le aree circostanti. Nessuna altra struttura o persona è rimasta coinvolta nell'incidente.
Macchina agricola distrutta in un incendio divampato in pochi istanti. E' successo nella tarda mattinata di giovedì, intorno alle 13, in un terreno in via del Sasso, nel territorio di Bertinoro. Sul posto ha operato con un fuoristrada 4x4 una squadra dei Vigili del fuoco, che ha provveduto ad. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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