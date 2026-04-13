Fiat Panda divorata dalle fiamme sulla sterrata | i Vigili del Fuoco evitano l' estensione del rogo

Nel primo pomeriggio di lunedì, intorno alle 13:30, una Fiat Panda di vecchio modello è stata coinvolta in un incendio lungo una strada sterrata in via Torricella, nel territorio di Galeata. Le fiamme hanno completamente distrutto il veicolo, che si trovava in quella zona. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto e sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che si estendessero ad altre aree circostanti.

Una Fiat Panda vecchio modello completamente distrutta da un incendio. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio dl lunedì, intorno alle 13,30, in via Torricella, nel territorio di Galeata. L’auto è stata avvolta dalle fiamme proprio a ridosso di una fitta scarpata alberata, col rischio che.🔗 Leggi su Forlitoday.it Scoppia un incendio nel garage: i Vigili del Fuoco evitano l'estensione delle fiammeFiamme nel primo pomeriggio di domenica in un garage di un'abitazione, in via Cesena, nel territorio comunale di Longiano. Auto avvolte dalle fiamme e rogo in un garage: vigili del fuoco al lavoro nella notteI veicoli andati a fuoco si trovavano in via Alessandro Turchi, nel quartiere di Borgo Venezia, mentre l'altro intervento ha avuto luogo a Nogara...