Il film “Maborosi” segna il debutto del regista giapponese Hirokazu Koreeda e racconta la storia di una donna che affronta il dolore per la perdita del marito. La narrazione segue il suo percorso di accettazione e di rinascita, evidenziando le difficoltà emotive e i momenti di introspezione. La pellicola si distingue per la sensibilità con cui affronta i temi della perdita e del ricordo, mostrando le sfumature di un viaggio interiore.

Tra perdita e rinascita, Hirokazu Koreeda costruisce il suo esordio Maborosi sul viaggio della sua protagonista verso la consapevolezza, e dimostra da subito capacità da grande autore. Ci sono autori che vengono scoperti tardi, almeno al di fuori del circuito ristretto di appassionati. Uno di questi è Hirokazu Koreeda, che è emerso dalla bolla cinefila soltanto nel 2013, quando ha portato a Cannes il suo Father and Son. Quel titolo ha fatto da apripista per i successivi, da Little Sister a Le buone stelle - Broker, ma era soltanto il none di una carriera iniziata quasi vent'anni prima, nel 1995, con Maborosi che finalmente vede la via per i nostri cinema grazie a BIM, che inaugura una rassegna dedicata all'autore giapponese che ci accompagnerà fino a luglio, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Maborosi, recensione: luce e lutto nell’esordio capolavoro di Hirokazu Koreeda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Michael, recensione: l'ottimo esordio di Jaafar Jackson per un biopic che non osaUn film biografico che non azzarda più di tanto, offrendo una rappresentazione sentita dell'artista grazie all'ottima performance di suo nipote,...

I Pugni in Tasca: dopo Portobello, Marco Bellocchio ritorna al cinema con il suo capolavoro d’esordioDopo lo straordinario successo di critica e di pubblico della serie Portobello su HBO Max, sta tornando in sala il film d’esordio di Marco...

Temi più discussi: Maborosi - I bagliori dell'anima. La recensione del film; Maborosi - I bagliori dell'anima, il folgorante esordio di Hirokazu Kore-eda: la nostra recensione del film; Maborosi - I bagliori dell'anima; MABOROSI - I BAGLIORI DELL'ANIMA, il primo film di Hirokazu Kore-eda, arriva nei cinema italiani.

Maborosi, recensione: luce e lutto nell’esordio capolavoro di Hirokazu KoreedaTra perdita e rinascita, Hirokazu Koreeda costruisce il suo esordio Maborosi sul viaggio della sua protagonista verso la consapevolezza, e dimostra da subito capacità da grande autore. movieplayer.it

Maborosi - I bagliori dell'anima, il folgorante esordio di Hirokazu Kore-eda: la nostra recensione del filmMaborosi I bagliori dell'anima recensione film 1995 di Hirokazu Kore-eda al cinema in Italia per la prima volta ... comingsoon.it