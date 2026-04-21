Un film biografico dedicato a un artista noto presenta un ritratto semplice e diretto, senza grandi rischi o deviazioni. La pellicola si concentra sulla vita dell'interprete, valorizzando soprattutto l'interpretazione del nipote dell'artista, considerata uno dei punti forti del film. La narrazione si sviluppa in modo lineare, senza particolari voli di fantasia o approfondimenti innovativi.

Un film biografico che non azzarda più di tanto, offrendo una rappresentazione sentita dell'artista grazie all'ottima performance di suo nipote, Jaafar Jackson. Una delle uscite più attese di questa stagione. Il trailer ha totalizzato più di 116 milioni di visualizzazioni in sole ventiquattro ore dal rilascio; stiamo parlando di Michael, il tanto discusso biopic sul Re del pop che promette di indagare la vita della leggenda della musica da un punto di vista umano e artistico. Il cast tecnico è di tutto rispetto: diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer, I magnifici 7), scritto da John Logan (già autore di script come Il Gladiatore, The Aviator e Skyfall) e prodotto da Graham King (mente dietro il successo Bohemian Rhapsody), questo film .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael, recensione: l'ottimo esordio di Jaafar Jackson per un biopic che non osa

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