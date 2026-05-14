Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni sulla crisi del Milan, con alcune fonti che indicano un coinvolgimento diretto di un ex giocatore nella fuga di notizie interne. Secondo quanto riportato, questa persona avrebbe fornito dettagli riservati a una testata giornalistica, alimentando tensioni tra i membri della squadra. Tra le voci circolate, si parla di un rapporto complicato con un compagno di squadra e di alcune fonti che avrebbero confermato il ruolo di questa figura come talpa.

I tifosi del Milan si sono risvegliati con la notizia di un clamoroso litigio tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic. L’indiscrezione anticipata da Luciano Moggi è stata confermata dal ‘Corriere della Sera’, che ha rivelato una serie di tensioni che da tempo si trascinano tra il tecnico rossonero e il Senior Advisor di RedBird. La discussione, nata per la scelta del terzo portiere in vista della prossima stagione, è sfociata in una lite furibonda alla vigilia della sfida del ‘Maradona’ contro il Napoli. Al centro della vicenda ci sarebbe uno dei più agguerriti detrattori del tecnico livornese: Antonio Cassano. ‘Il Pibe di Bari Vecchia’ è finito al centro delle polemiche per un presunto rapporto diretto con lo svedese, suo ex compagno in rossonero nella stagione 2011-12. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ma quindi era Cassano la talpa nel Milan? Ecco tutti i segreti fatti trapelare da “Fantantonio”

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