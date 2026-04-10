In un’intervista esclusiva, Fabio Viviani ha parlato della composizione della rosa del suo Milan, sottolineando come, nonostante la presenza di molti giocatori stranieri, la maggior parte della squadra era composta da italiani. Ha spiegato che la colonna portante della formazione era rappresentata da calciatori italiani, anche se molti altri erano presenti tra le fila dei rossoneri. La sua analisi si concentra sulla situazione di alcuni giocatori del club assenti dalla nazionale.

La recente sconfitta dell'Italia contro la Bosnia, che ci è costata la mancata qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, porta con sé un ulteriore aspetto preoccupante: tra i convocati di Gattuso non figurava nessun giocatore del Milan. Un dato che conferma un trend consolidato negli ultimi anni, ma che va in netta controtendenza con quella che è la tradizione azzurra, che ha sempre contato su uno zoccolo duro di rossoneri. Da Rivera a Pirlo, passando per Baresi, Maldini, Costacurta e una lista di nomi che potrebbe continuare all'infinito. Un problema di cui si è accorto anche Fabio Viviani, ex centrocampista di Serie A, che ha vestito la maglia del Milan nella stagione 19881989. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviani: “Nel mio Milan c’erano tantissimi giocatori stranieri, ma la spina dorsale era formata da italiani”

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