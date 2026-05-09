Il Pentagono ha reso pubblici 161 documenti, tra file, fotografie e video, che riguardano presunti avvistamenti di Ufo. La diffusione di questi materiali arriva dopo una richiesta dell’allora presidente degli Stati Uniti, che aveva promesso di divulgare informazioni coperte dal segreto. I documenti sono stati resi accessibili al pubblico, alimentando discussioni su fenomeni ancora non chiariti. Nessuna conferma ufficiale sulla natura di questi avvistamenti, ma l’attenzione rimane alta.

«Il popolo americano ha chiesto maggiore trasparenza su questi argomenti, e il presidente Trump sta mantenendo le promesse», si legge nel comunicato diffuso dal Pentagono riguardo alla pubblicazione dei file che sono disponibili qui: war.govUFO. «Sebbene tutti i documenti siano stati esaminati per motivi di sicurezza, molti dei materiali non sono ancora stati analizzati per la risoluzione di eventuali anomalie». Non mancano le testimonianze civili. Un documento del 1957 riporta il racconto di un uomo che affermò di avere visto un grande veicolo circolare sollevarsi dal terreno. I file includono inoltre video registrati dall'esercito americano nel 2002 in Iraq, Siria e negli Emirati Arabi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ma quindi gli Ufo esistono davvero? I file segreti pubblicati dal Pentagono

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È l’Anno della Disclosure UFO La Verità su Alieni e Realtà Nascosta

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