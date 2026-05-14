ma i favoriti sono i finlandesi di liekinheitin

Di sicuro, l'altra sera nella prima semifinale dell'Eurovision, Sal Da Vinci (che non era in gara) ha ricevuto l'ovazione del pubblico della Wiener Stadthalle. Ma quanto l'affetto e la simpatia per il cantante napoletano, potrebbe portare alla vittoria, o almeno a salire sul podio, è sempre più incerto. L'emozione non gli ha permesso di dare il massimo, anche se è stato sostenuto da una coreografia d'impatto con la sposa in bianco, i ballerini-testimoni di nozze e l'abito che si trasforma in bandiera italiana. La sua melodia genuina, antica, popolare si è trovata in mezzo agli aggressivi brani proposti dai paesi scandinavi e da quelli dell'Est Europa che portano musiche e coreografie super tecnologiche progettate per raccogliere il massimo dell'appeal mondiale (sia delle giurie sia del televoto, che valgono al 50 per cento).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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