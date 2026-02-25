contro putin si vince insieme agendo lezioni finlandesi con sanna marin

La visita di Sanna Marin a Kyiv nasce dalla volontà finlandese di sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa. La leader finlandese ha incontrato funzionari locali per rafforzare la collaborazione e promuovere aiuti pratici. Durante l’incontro, si sono discussi piani concreti per aumentare la sicurezza e la resistenza sul campo. La visita si conclude con un impegno reale a continuare l’assistenza. La presenza di Marin rappresenta un segnale chiaro di solidarietà attiva.

Quattro anni di invasione totale si vedono tutti e non soltanto in Ucraina, si vedono anche fra noi, membri dell'Unione europea e della Nato. La cultura dall'azione che ci serve dopo il 24 febbraio Kyiv, dalla nostra inviata. Le commemorazioni, i discorsi, le promesse, i ricordi e infine la necessità di cambiamento, azione, reazione. Quattro anni di invasione totale si vedono tutti e non soltanto in Ucraina, dove il paesaggio è stravolto e le divise colorano di verde le strade. Si vedono anche fra noi, membri dell'Unione europea e della Nato. Si vedono a tal punto che il mondo prima della guerra facciamo ormai fatica a ricordarlo.

Odifreddi: “Si può essere contro Putin e allo stesso tempo contro l’Occidente. Il mondo non è bianco o nero”In un mondo complesso e sfumato, le posizioni nette sono rare.

