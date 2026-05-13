Sal Da Vinci è perfetto per l' Eurovision ma non è detto che sia una buona notizia

Sal Da Vinci è stato scelto come rappresentante per l’Eurovision del 2025, suscitando reazioni contrastanti. In passato, l’evento ha visto partecipazioni di artisti di varia provenienza e stile, tra cui alcuni che hanno portato sul palco brani già interpretati da altri o traduzioni di testi famosi. La sua candidatura ha riacceso il dibattito sulla validità delle scelte artistiche e sul tipo di musica che si propone in questa competizione.

Ci eravamo lasciati così, con Lucio Corsi che all’Eurovision del 2025 aveva rappresentato, in sostanza, un cortocircuito: un cantautore di qualità, che addirittura aveva portato con sé una traduzione del testo di Volevo essere un duro (quanti testi, qui, valgono una traduzione?), che suonava uno.🔗 Leggi su Today.it

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Sal Da Vinci sfida i pronostici e punta a vincere l'Eurovision - La volta buona 05/05/2026

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