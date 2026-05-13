Sal Da Vinci a Eurovision | il gesto che ha emozionato Vienna

Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2026 a Vienna, un gesto compiuto da un artista italiano ha attirato l’attenzione del pubblico. Sul palco, l’interprete ha eseguito un’azione che ha suscitato immediatamente reazioni emozionanti tra gli spettatori presenti e chi ha seguito l’evento in diretta. La performance ha lasciato un’impronta significativa, rendendo quella serata memorabile per molti fan e appassionati del festival musicale.

La prima semifinale dell’Eurovision 2026 ha regalato emozioni inattese: scopri cosa ha fatto Sal Da Vinci sul palco viennese Sul palco il cantante napoletano ha scelto la semplicità dell’interpretazione e il peso simbolico delle immagini: accanto a lui una ballerina in abito da sposa e, nel finale, la lunga gonna trasformata in un grande tricolore srotolato davanti al pubblico, gesto che ha raccolto applausi immediati e un’ondata di commenti sui social. Nessun effetto ridondante, nessuna ricerca di provocazione, solo una messa in scena calibrata che ha puntato tutto sulla riconoscibilità di un brano già amatissimo e su una presenza scenica che ha parlato al pubblico europeo con il linguaggio più diretto, quello dell’emozione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Sanremo 2026: Serena Brancale abbraccia Sal Da Vinci nel backstage in finale

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