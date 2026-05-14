Il regista ha annunciato che il suo prossimo film, intitolato Remain, rappresenta il progetto più impegnativo della sua carriera. Il film sarà una storia d'amore soprannaturale e avrà come protagonista l’attore Jake Gyllenhaal. La produzione è attualmente in fase di sviluppo e il regista ha condiviso alcune riflessioni sul livello di sfida rappresentato da questa pellicola.

Il nuovo film del regista, intitolato Remain, è descritto come un'avvincente storia d'amore soprannaturale e avrà per protagonista Jake Gyllenhaal M. Night Shyamalan ha descritto il suo prossimo progetto come quello che ha ottenuto i migliori risultati nei test-screening della sua carriera, parole di un regista che ha diretto film memorabili come Il sesto senso, Unbreakable e The Village. La dichiarazione di Shyamalan, che ieri è salito sul palco della presentazione agli inserzionisti degli upfront di Warner Bros. Discovery a New York City, era volta a promuovere il suo prossimo film, Remain. Remain: di cosa parla il nuovo film di Shyamalan Si tratta di un thriller romantico con Jake Gyllenhaal, Phoebe Dynevor e Julie Hagerty nel cast.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - M. Night Shyamalan sul nuovo film: "Il più impegnativo della mia carriera"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tonali sul gol con l’Italia: “Il più importante della mia carriera finora insieme a quello in Lazio-Milan”L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali è stato decisivo nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord.

Pedro Almodóvar stufo dei film in lingua inglese: "Il resto della mia carriera in Spagna"Il regista ha discusso del suo nuovo film, ma ha anche annunciato che probabilmente non girerà più storie ambientate lontane dalla sua nazione e...

Temi più discussi: Su Disney+, c'è un film di Shyamalan che fu massacrato nel 2004, ma che merita una rilettura dopo vent'anni; L'amore secondo Nicholas Sparks: i libri di uno scrittore che chiede ai lettori empatia per i personaggi; Sperling & Kupfer – Nicholas Sparks con M. Night Shyamalan Rimani ancora; Apex | Film | Recensione.

La coppia che non ti aspetti: ho letto che hanno scritto un romanzo a quattro mani Nicholas Sparks, re della letteratura a luci rosa, e Night M. Shyamalan, il regista fantahorror. Un po’ come se Susanna Tamaro sposasse Stephen King. x.com

M. Night Shyamalan sul nuovo film: Il più impegnativo della mia carrieraIl nuovo film del regista, intitolato Remain, è descritto come un'avvincente storia d'amore soprannaturale e avrà per protagonista Jake Gyllenhaal ... movieplayer.it

M.Night Shyamalan sul rapporto con Bruce Willis: Siamo ancora in contatto. Sarà sempre un fratello maggiore per meM.Night Shyamalan ha diretto Bruce Willis in due pellicole, Il sesto senso e Unbreakable - Il predestinato. M. Night Shyamalan è uno dei registi contemporanei più apprezzati ed amati, il quale ha ... comingsoon.it