Dopo il gol che ha deciso la partita tra Italia e Irlanda del Nord, l’ex centrocampista del Milan ha commentato l’importanza di quell’episodio, ritenendolo tra i momenti più significativi della sua carriera. Ha sottolineato come questo risultato rappresenti un traguardo importante, paragonandolo a un altro gol segnato in una partita contro la Lazio durante la sua esperienza con il club.

L'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali è stato decisivo nella vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo la partita: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni. Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità". Sul suo gol: "Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tonali sul gol con l’Italia: “Il più importante della mia carriera finora insieme a quello in Lazio-Milan”

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