Lutto cittadino a Bagheria è morto il professore Nino Morreale | Illustre storico
A Bagheria si è svolto un lutto cittadino per la scomparsa del professore Antonino Morreale, noto come Nino. Laureato in storia, era riconosciuto come uno dei massimi esperti della storia economica e sociale della Sicilia. La sua morte ha provocato la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.
Bagheria piange la morte del professor Antonino Morreale, detto “Nino”, profondo conoscitore della storia economica e sociale della Sicilia. L’amministrazione comunale e la presidenza del Consiglio comunale di Bagheria, a nome di tutta la cittadinanza, esprimono il più profondo cordoglio per la.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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