Lutto cittadino a Bagheria è morto il professore Nino Morreale | Illustre storico

A Bagheria si è svolto un lutto cittadino per la scomparsa del professore Antonino Morreale, noto come Nino. Laureato in storia, era riconosciuto come uno dei massimi esperti della storia economica e sociale della Sicilia. La sua morte ha provocato la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.

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