Lutto al Parco Filosofico di Capri | addio alla fondatrice Marianne Ehrnford Karlsson
Al Parco Filosofico di Capri si piange la scomparsa della fondatrice Marianne Ehrnford Karlsson, figura chiave nel progetto fin dalla sua nascita. La donna, insieme al marito Gunnar, aveva contribuito alla creazione del parco di Anacapri, che oggi si trova a ricordarla come una delle sue figure principali. La sua morte rappresenta un momento di grande perdita per la comunità che frequentava il parco.
Un grande lutto ha colpito la famiglia del Parco Filosofico di Capri. Addio a Marianne Ehrnford Karlsson, co-fondatrice del parco di Anacapri insieme al marito Gunnar scomparso nel 2020.“È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa di Marianne Ehrnford Karlsson, amata co-fondatrice del Parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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