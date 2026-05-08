Lutto al Liceo Classico Dante Alighieri di Latina | addio alla professoressa Elisa Girardi

Una notizia improvvisa ha sconvolto la comunità del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. La professoressa Elisa Girardi, insegnante di lunga data presso l’istituto, è venuta a mancare, suscitando grande dolore tra studenti, colleghi e familiari. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra coloro che l’avevano conosciuta e apprezzata per il suo impegno e dedizione nel campo dell’istruzione. La scuola si prepara a ricordarla con un momento di commozione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Una notizia improvvisa ha colpito profondamente la comunità del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina. Nelle scorse ore è venuta a mancare la professoressa Elisa Girardi, docente molto amata da studenti e colleghi, scomparsa a seguito del peggioramento repentino di un mieloma. Una perdita improvvisa per la scuola. La professoressa Girardi sembrava in una fase di miglioramento, ma il quadro clinico è cambiato improvvisamente. La notizia della sua scomparsa è arrivata ieri sera, durante un’iniziativa organizzata dall’istituto nell’ambito del progetto “Le strategie dell’occhio”, legato al corso di cinema. Il ricordo durante l’evento scolastico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Lutto al Liceo Classico Dante Alighieri di Latina: addio alla professoressa Elisa Girardi Notizie correlate Al ’Monti’ tra Dante e teatro per la notte del liceo classicoLa notte del liceo Classico per celebrare la cultura umanistica, ha visto gli studenti del Monti protagonisti. Il Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine aderisce alla notte nazionale del liceo classicoIl Liceo Classico delle Scuole Pie Fiorentine di Firenze, istituto gestito dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere, aderisce alla Notte... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Latina, lutto al liceo classico per la morte della prof.ssa Gerardi; Il Liceo Classico Europeo del Convitto Nazionale di Avellino festeggia 30 anni: al via le celebrazioni con l’Hackathon Humanitas 4.0; Una mattina con Dante a Ravenna. Assegnati i premi alle classi vincitrici del concorso Andrea Chaves; Il Liceo Classico di Latina organizza la proiezione del film Un anno di scuola e l’incontro con la regista Laura Samani. Latina, lutto al liceo classico per la morte della prof.ssa GerardiUn lungo applauso, le lacrime degli studenti, il silenzio carico di emozione dell’intera comunità scolastica. Così il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha ricordato la professoressa Elisa Gerar ... radioluna.it Il Liceo Classico di Latina organizza la proiezione del film Un anno di scuola e l’incontro con la regista Laura SamaniLATINA – Il film Un anno di scuola, presentato in anteprima all’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e ora nelle sale italiane, arriva al Cinema Corso di Latina grazie al ... radioluna.it Virtus Volley Latina, focus sugli impegni di Minivolley e Giovanili Un’altra giornata all’insegna del minivolley S3, il movimento di base della pallavolo su cui punta molto la Virtus Volley Latina. Nella palestra del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina concentr facebook