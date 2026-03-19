Milano Banlieue 20enne egiziano aggredito e picchiato in via Orefici davanti al Duomo | indagato un connazionale - VIDEO

Un ragazzo di 20 anni di origini egiziane è stato preso di mira in via Orefici, davanti al Duomo di Milano, dove è stato brutalmente aggredito e picchiato. La polizia ha identificato un altro ragazzo egiziano come possibile autore dell’attacco. Al momento non si conoscono le ragioni dello scontro, ma entrambi i soggetti coinvolti si trovavano in uno stato di alterazione psicofisica.

Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato la zuffa, ma sembra che entrambi fossero in stato di alterazione psicofisica Un 20enne egiziano è stato aggredito e picchiato a Milano, in via Orefici, davanti al Duomo. Protagonista dell'aggressione un suo connazionale coetaneo, bloccato dai c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano Banlieue, 20enne egiziano aggredito e picchiato in via Orefici, davanti al Duomo: indagato un connazionale - VIDEO Articoli correlati Milano, pestato da connazionale: grave 20enne egizianoL’aggressione e le botte, poi la corsa al pronto soccorso (con la massima urgenza) e la denuncia a piede libero per l’aggressore Un ragazzo di 20... Milano banlieue, arrestato 26enne egiziano senza fissa dimora per rapine ai danni di anziani, 3 i furti a gennaio - VIDEOLe indagini hanno collegato il 26enne a tre episodi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.