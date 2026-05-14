A dieci anni dalla morte di Giulio Regeni, l'Università di Firenze ha ribadito il suo impegno a difesa della libertà di ricerca. La famiglia del ricercatore italiano, ritrovato senza vita alla periferia del Cairo, ha continuato a chiedere giustizia, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. Nonostante le difficoltà e i tentativi di ostacolare il processo, la richiesta di verità rimane centrale.

Sono passati dieci anni da quando Giulio Regeni fu ritrovato senza vita alla periferia del Cairo. Che fosse stato torturato era chiarissimo, per questo la famiglia non ha mai smesso di lottare per la verità, spingendo per un processo, nonostante i passi indietro subiti. Ed è quindi importante l’evento di lunedì alle 16 al Campus delle Scienze Sociali di Novoli. Perché è proprio qui che verrà proiettato il documentario ’ Giulio Regeni – Tutto il male del mondo ’, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni. Il film, dunque, arriva a Firenze dopo le polemiche accese per la mancata concessione di finanziamenti pubblici da parte del Ministero della Cultura italiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università di Firenze per Regeni: "Difendiamo la libertà di ricerca"

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