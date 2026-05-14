' Lungo ottocento' | si presenta ' La scienza del piacere' di Francesca Campani
Lunedì 18 maggio 2026 alle 17:30 si terrà un nuovo incontro nel ciclo “Lungo Ottocento”, promosso dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. L’appuntamento si svolgerà presso la Domus Mazziniana e vedrà la presentazione del libro “La scienza del piacere” di Francesca Campani. L’evento si propone di approfondire temi legati alla storia e alle innovazioni del XIX secolo attraverso un approfondimento letterario e storico.
Nuovo appuntamento per il ciclo “Lungo Ottocento”, organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:30 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume “La scienza del piacere. Paolo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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