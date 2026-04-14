I pianoforti a Napoli nell’Ottocento | incontro con la musicologa Francesca Seller all’Archivio di Stato

Mercoledì 15 aprile alle ore 17, nell’aula Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, si terrà un incontro con la musicologa Francesca Seller intitolato I pianoforti a Napoli nell’Ottocento. L’evento fa parte della rassegna A carte scoperte e si svolge in un contesto dedicato alla storia musicale e agli strumenti della città nel XIX secolo.

Mercoledì 15 aprile, alle 17, la sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli ospita l’incontro con Francesca Seller, I pianoforti a Napoli nell’Ottocento, per la rassegna A carte scoperte.La musicologa porta alla luce il fenomenale artigianato della costruzione dei pianoforti a Napoli prima.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Mussolini, lettere del Duce su incontro con Hitler restituite all’Archivio StatoAlcune lettere scritte da Benito Mussolini sono state restituite questa mattina, nel corso di una cerimonia nella sede dell’Archivio Centrale dello...

Incontro con Franco Perrelli. Ottocento nordico: la letteratura e le donneSabato 18 Aprile ore 18:00Incontro conFRANCO PERRELLIOttocento nordico: la letteratura e le donneIn occasione della pubblicazione del saggio di...

Argomenti più discussi: All'Archivio di Stato la ricerca di Francesca Seller: I pianoforti a Napoli nell'Ottocento; Napoli, capitale del pianoforte: 160 costruttori nell’Ottocento.

Napoli, capitale del pianoforte: 160 costruttori nell’OttocentoMercoledì 15 aprile, all’Archivio di Stato, ospita l'incontro con la musicologa Francesca Seller, I pianoforti a Napoli nell’Ottocento, per il ciclo ... ilmattino.it

All'Archivio di Stato la ricerca di Francesca Seller: «I pianoforti a Napoli nell'Ottocento»La lunga storia tra Napoli e i pianoforti. È la ricerca portata avanti dalla musicologa Francesca Seller che sarà presentata mercoledì 15 aprile all'Archivio di ... ilmattino.it

All’Archivio di Stato, la musicologa Francesca Seller presenta la sua ricerca #Napoli - facebook.com facebook