Lunedì via ai cantieri per la nuova ciclabile tra centro e Verona Sud

Lunedì inizieranno i lavori per la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collegherà Via Palazzina a Porta Vescovo, nel centro di Verona. L'intervento prevede l'apertura di un cantiere volto alla costruzione di un percorso protetto destinato a migliorare la mobilità tra Verona Sud e il centro città. L'opera si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento delle infrastrutture ciclabili in zona.

Lunedì, 18 maggio, aprirà ufficialmente il cantiere per la costruzione dell'itinerario ciclabile tra Via Palazzina e Porta Vescovo, una struttura concepita per promuovere spostamenti fluidi e protetti tra Verona Sud e il centro.Quest'opera si inserisce nella visione strategica del Pums (Piano.🔗 Leggi su Veronasera.it

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