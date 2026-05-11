Ravenna partiti i cantieri | nuova ciclabile per la zona sud

A Ravenna sono iniziati i lavori per la realizzazione di una nuova ciclabile nella zona sud, tra via dei Poggi e viale Europa. I cantieri prevedono interventi sulla carreggiata e sulla segnaletica, con l’obiettivo di migliorare la mobilità ciclabile. Nei mesi scorsi, i residenti hanno dovuto affrontare problemi legati alla viabilità e alla sicurezza durante le fasi di preparazione dei lavori. I cambiamenti alla viabilità saranno visibili nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Come cambierà il traffico tra via dei Poggi e viale Europa?. Quali sono i rischi che i residenti hanno affrontato finora?. Perché il finanziamento dell'opera è legato ai nuovi centri commerciali?. Quanto tempo servirà per completare il ponte sul canale Lama?.? In Breve Percorso di 833 metri con larghezza costante di 2,5 metri.. Lavori previsti in otto mesi dopo approvazione definitiva del gennaio 2021.. Finanziamento tramite Piano urbanistico attuativo R30 e sostegno di Conad Forlì.. Costruzione di un nuovo ponte sopra il canale Lama e cordoli separatori.. I cantieri per la nuova pista ciclabile che collegherà via Don Carlo Sala a viale Europa e via Romea Sud sono finalmente partiti, rispondendo a una necessità sentita dai residenti di Ravenna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ravenna, partiti i cantieri: nuova ciclabile per la zona sud ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Una nuova pista ciclabile attraverserà la zona di Verona Sud Verona, ok da 1,9 milioni la nuova ciclabile per il quadrante sud? Cosa scoprirai Quali strade specifiche toccherà il nuovo percorso tra via Po e Legnago? Come cambieranno gli spostamenti tra Borgo Roma e Basso...