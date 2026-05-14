Lunedì? No grazie Perché il Derby non è una pratica d’ufficio

Lunedì non rappresenta una giornata adatta per il derby, che di solito si svolge nel fine settimana. La partita, considerata uno degli eventi più attesi nel calcio nazionale, spesso viene vissuta come un momento di grande partecipazione popolare. Tuttavia, ci sono momenti in cui l’interesse sportivo si scontra con altre priorità, creando tensioni tra il rispetto delle tradizioni sportive e le esigenze di un pubblico più vasto.

C’è qualcosa di profondamente malato in un sistema che mette il rito laico più importante della Capitale in secondo piano rispetto a una volée sul rosso del Centrale. Gli Internazionali di Roma chiamano, la Prefettura ubbidisce e il Derby finisce scaraventato in un lunedì sera qualunque, come una pratica inevasa da sbrigare a fari spenti. Ma Roma, quella che pulsa nei gradoni della Sud, non è un’agenda da ufficio. La sacralità della Domenica contro il diktat della Prefettura. Mentre la Lega Serie A tenta l’ultima disperata sortita col ricorso al TAR per riportare la stracittadina a domenica alle 12:30, ci troviamo davanti a un paradosso grottesco.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

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