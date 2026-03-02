Lunedì l’Inter compirà 118 anni | prevista una spettacolare sfilata notturna dopo il derby

Lunedì l’Inter festeggerà i suoi 118 anni con una sfilata notturna a Milano, prevista dopo il derby. La celebrazione, organizzata dai tifosi, si svolgerà all’interno della città, con una marcia che attraverserà le vie principali. La manifestazione è stata annunciata come parte dei festeggiamenti ufficiali per il compleanno del club. La notte tra domenica e lunedì vedrà dunque un evento speciale nel centro di Milano.

Sfilata notturna. Il derby non chiuderà la serata del popolo nerazzurro. Anzi, sarà solo l’inizio. Allo scoccare della mezzanotte tra domenica e lunedì, l’Inter compirà 118 anni e i tifosi hanno deciso di celebrare l’anniversario con una marcia notturna nel cuore di Milano. Indipendentemente dal risultato contro il Milan, i sostenitori del Secondo Anello Verde hanno organizzato un corteo spontaneo per rendere omaggio alla storia del club. Un gesto di appartenenza, identità e orgoglio che va oltre il campo e la classifica. Il ritrovo è fissato in Piazza Cordusio, luogo simbolico dal quale partirà la sfilata diretta verso viale della Liberazione, attuale sede della società. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

