Gli uffici postali di Milano e hinterland celebrano un anno di attività dedicate al rilascio e rinnovo dei passaporti, con un record di circa 8.000 documenti emessi nel corso di quest’anno. L’ufficio di viale Sabotino ha registrato il maggior numero di pratiche. Ogni richiesta rappresenta una storia diversa, e oggi si festeggia questa speciale tappa con l’obiettivo di ricordare il servizio offerto ai cittadini.

È un anniversario speciale quello che si festeggia oggi negli uffici postali di Milano e hinterland, perché il 18 marzo di un anno fa gli sportelli si aprivano ai cittadini (anche) per il servizio di richiesta e rinnovo passaporti. Una boccata d’ossigeno sia per le Questure e sia per i cittadini, grazie alla convenzione firmata da Poste italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Un bilancio? A un anno dalla partenza del servizio, le richieste toccano quota 8mila. All’ombra della Madonnina sono state oltre 3.200 nei 12 uffici a disposizione (e ce ne sono altri 88, nei comuni sotto i 15mila abitanti). E la medaglia d’oro per numero di pratiche va alla sede di viale Sabotino, a Porta Romana, a due passi dalla Bocconi, con quasi 500 richieste già arrivate al “lieto fine“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Poste, in un anno 8mila passaporti. Record all’ufficio di viale Sabotino: "Dietro ogni pratica, una storia"

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