L’ultrasinistra europea deve fare i conti con il suo nuovo antisemitismo
Un nuovo volume analizza la presenza di atteggiamenti antisemiti all’interno dell’ultrasinistra europea. Il libro, intitolato “Les Nouveaux Antisémites. Enquête d’une infiltrée au sein de l’ultragauche”, è stato scritto dalla giornalista francese Nora Bussigny e pubblicato nel 2025. È stato tradotto in italiano da Daniele Scalise, noto giornalista e scrittore, e sarà distribuito dall’Associazione Setteottobre.
Il libro “ Les Nouveaux Antisémites. Enquête d’une infiltrée au sein de l’ultragauche” (Albin Michel, 2025), della giornalista francese Nora Bussigny, è stato tradotto in italiano da Daniele Scalise, autorevole giornalista e scrittore, e sarà pubblicato dall’Associazione Setteottobre. L’uscita è prevista tra circa cinque mesi. « Quello che colpisce subito del libro di Nora Bussigny non è soltanto il tema. Libri sull’antisemitismo contemporaneo ne escono molti, spesso pieni di buone intenzioni, statistiche, indignazione rituale», racconta Scalise, direttore responsabile del magazine dell’associazione». Qui invece accade qualcosa di diverso: Bussigny entra dentro quel mondo, lo attraversa, lo osserva da vicino, ne raccoglie le voci senza filtri.🔗 Leggi su Linkiesta.it
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