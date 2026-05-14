L’ultrasinistra europea deve fare i conti con il suo nuovo antisemitismo

Un nuovo volume analizza la presenza di atteggiamenti antisemiti all’interno dell’ultrasinistra europea. Il libro, intitolato “Les Nouveaux Antisémites. Enquête d’une infiltrée au sein de l’ultragauche”, è stato scritto dalla giornalista francese Nora Bussigny e pubblicato nel 2025. È stato tradotto in italiano da Daniele Scalise, noto giornalista e scrittore, e sarà distribuito dall’Associazione Setteottobre.

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