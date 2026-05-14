L’ultrasinistra europea deve fare i conti con il suo nuovo antisemitismo

Da linkiesta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo volume analizza la presenza di atteggiamenti antisemiti all’interno dell’ultrasinistra europea. Il libro, intitolato “Les Nouveaux Antisémites. Enquête d’une infiltrée au sein de l’ultragauche”, è stato scritto dalla giornalista francese Nora Bussigny e pubblicato nel 2025. È stato tradotto in italiano da Daniele Scalise, noto giornalista e scrittore, e sarà distribuito dall’Associazione Setteottobre.

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Il libro “ Les Nouveaux Antisémites. Enquête d’une infiltrée au sein de l’ultragauche” (Albin Michel, 2025), della giornalista francese Nora Bussigny, è stato tradotto in italiano da Daniele Scalise, autorevole giornalista e scrittore, e sarà pubblicato dall’Associazione Setteottobre. L’uscita è prevista tra circa cinque mesi. « Quello che colpisce subito del libro di Nora Bussigny non è soltanto il tema. Libri sull’antisemitismo contemporaneo ne escono molti, spesso pieni di buone intenzioni, statistiche, indignazione rituale», racconta Scalise, direttore responsabile del magazine dell’associazione». Qui invece accade qualcosa di diverso: Bussigny entra dentro quel mondo, lo attraversa, lo osserva da vicino, ne raccoglie le voci senza filtri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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