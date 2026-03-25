Stasera, mercoledì 25 marzo alle 21, va in onda l'ultima puntata di Vanina 2, la seconda stagione della serie con Giusy Buscemi nei panni di una vicequestore. La protagonista si confronta anche con il ritorno del suo ex, in un episodio che conclude la narrazione della stagione. La serie segue le vicende di una donna che cerca di superare un passato difficile lavorando come poliziotta.

È il momento della resa dei conti: oggi finisce Vanina 2, con la quarta e ultima puntata. La seconda stagione della serie con Giusy Buscemi nei panni di una poliziotta determinata a mettersi alle spalle il proprio passato doloroso si conclude proprio stasera, mercoledì 25 marzo, alle 21.20 su Canale 5. Vanina Guarrasi, che il pubblico aveva inizato a conoscere a marzo di due anni fa, oggi è alle prese con un caso che la colpisce da vicino e soprattutto con il ritorno a Catania di Paolo Malfitano ( Giorgio Marchesi ), il suo amore mai dimenticato. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › “Vanina – Un vicequestore a Catania”: la recensione di Aldo Grasso Vanina 2 ultima puntata, come finisce la serie tv. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La vicequestore interpretata da Giusy Buscemi deve fare i conti anche con il ritorno del suo ex

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"Arturo, un abilissimo agente immobiliare, non ha grandi passioni se non i dolci! Forse più che per le donne....finchè ad un certo punto incontra Flora, una donna che è anche una pasticcera! Ma c'è un fatto: Flora è molto credente, lui no." Giusy Buscemi e Pif ci x.com