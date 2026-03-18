La vicequestore protagonista di questa serie cerca di scoprire l’assassino di suo padre, interpretato da Giusy Buscemi, mentre deve anche affrontare i propri sentimenti. I nervi di Vanina sono più tesi del solito e si muove con un equilibrio sempre più precario. Questa sera, mercoledì 18 marzo, su Canale 5, va in onda la terza puntata della seconda stagione di Vanina 2.

I nervi di Vanina sono più tesi che mai. Il vicequestore si muove con un equilibrio sempre più precario: stasera, mercoledì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, torna Vanina 2, c on la terza puntata della seconda stagione. L’appuntamento è alle 21:20: nei panni di Vanina Guarrasi, Giusy Buscemi si ritrova ancora una volta a muoversi su un doppio binario, tra casi da risolvere e una vita privata da sistemare. Cosa vedere su Netflix a marzo 2026: le serie tv e film da non perdere X Leggi anche › Nella seconda puntata di “Vanina 2” di stasera arrivano due morte misteriose Vanina 2, anticipazioni terza puntata, trama. La storia riprende da quanto accaduto nella puntata precedente, con il mistero del cadavere scomparso e il doppio omicidio che ha messo alla prova l’intuito di Vanina. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La vicequestore che dà la caccia all'assassino di suo padre, che ha il volto di Giusy Buscemi, deve fare i conti anche con i suoi sentimenti

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Appuntamento mercoledì 18 marzo con la vicequestore interpretata da Giusy Buscemi Leggi l'articolo #Vanina2 - facebook.com facebook

Stasera va in onda la seconda puntata della seconda stagione della serie ambientata a Catania con Giusy Buscemi x.com