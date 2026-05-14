L' ultimo Cavaliere dell' Apocalisse | alla Feltrinelli si immagina il possibile futuro del mondo

Tornano le tappe casertane della programmazione culturale della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal maestro Michele Letizia (Michail Benois Letizià). Domenica 17 maggio alle ore 10.30 presso la Libreria Feltrinelli di Caserta sarà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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