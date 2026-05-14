L' ultimo Cavaliere dell' Apocalisse | alla Feltrinelli si immagina il possibile futuro del mondo

Da casertanews.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tornano le tappe casertane della programmazione culturale della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal maestro Michele Letizia (Michail Benois Letizià). Domenica 17 maggio alle ore 10.30 presso la Libreria Feltrinelli di Caserta sarà. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “Le tante epifanie della razza": alla Feltrinelli si presenta l’ultimo libro di Marco Antonio Pirrone

La Resistenza nel 2035: il trailer del film girato (anche) a Rossiglione che immagina il futuro dell’ItaliaIl 25 aprile è uscito il trailer de "Il Varco", il film di Ludovico Succio ambientato durante la resistenza antifascista del 2035 e girato anche in...

Temi più discussi: Il primo cavaliere; Trailer - Variant; I film in onda in TV stasera: Batman sfida Psycho; LEGO Batman L'Eredità del Cavaliere Oscuro: sembra bello come un gioco della serie Arkham!.

l ultimo cavaliere dellL'ultimo Cavaliere dell'Apocalisse: alla Feltrinelli si immagina il possibile futuro del mondoDue presentatori introdurranno gli intervenuti all’evento: la giornalista Lucia Grimaldi e il docente di filosofia Luigi Di Nuzzo. Interverranno alla presentazione l'avvocato Luisa Scalise, il ... casertanews.it

l ultimo cavaliere dellAgrigento, festa a sorpresa per i 96 anni del Cavaliere Gaetano AllottaIl Cavaliere Gaetano Allotta ha sempre custodito un profondo legame con l’Istituzione, alimentato dalla memoria del padre e da un sincero sentimento di riconoscenza verso l’Arma ... grandangoloagrigento.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web