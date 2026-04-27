La Resistenza nel 2035 | il trailer del film girato anche a Rossiglione che immagina il futuro dell’Italia

Il 25 aprile è uscito il trailer de "Il Varco", il film di Ludovico Succio ambientato durante la resistenza antifascista del 2035 e girato anche in Liguria, in particolare a Rossiglione. Una storia ambientata in un'Italia sconvolta dalla guerra civile dopo il colpo di stato fascista. Le riprese.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Né con l’ANPI né con chi ha sparato all’ANPI. Il 25 Aprile è della resistenza ucraina. Mio editoriale odierno per L’Europeista (in italiano e in inglese , nei commenti). @leuropeista x.com